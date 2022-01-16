Кому нужна и зачем: польза и вред красной рыбы

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красная рыба укрепляет сосуды, нормализует артериальное давление и улучшает обмен веществ. А еще она содержит витамин Е, который важен для зрения, а также вещества для качественного сна, рассказала РИА Новости нутрициолог Алена Степанова.

Но при всех ее полезных свойствах, красная рыба рекомендована к употреблению далеко не всем. Оказывается, к этому продукту нужно относиться крайне осторожно при пищевой непереносимости, проблемах с печенью и желчным пузырем.

Специалист также дала совет, как правильно выбрать свежую рыбу. Она не должна быть бледного окраса, а слишком яркий цвет может указывать на то, что корм для нее содержал красители.

А вот максимально полезные свойства красная рыба сохраняет при тушении, варке на пару. Жарить этот продукт нутрициолог не рекомендует.-0-

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