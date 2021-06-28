Конь ворвался в беременную фотосессию хозяев и знатно оживил снимки

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на просторах сети появились уморительные кадры, а все благодаря одной лошади и забавному стечению обстоятельств. Фотографии опубликовали в Facebook.

Будущие родители Аманда Экштейн и Филипп Вернер решили сделать беременную фотосессию, которую потом можно будет показать детям. Для этого они выбрали свою ферму, а в кадр также взяли несколько местных обитателей. Все шло хорошо, однако одна из лошадей решила знатно оживить снимки.

Получались незатейливые кадры, но вот конь по кличке Картечь все никак не мог нормально встать перед камерой. В какой-то момент его удалось поставить мордой к камере, а будущая мама в шутку попросила лошадь улыбнуться, что, собственно, конь и сделал. Он бодро ворвался в фотосессию и расхохотался по-лошадиному, что и запечатлел фотограф.

От такого развития событий начали смеяться и Филипп с Амандой, а из обычных милых снимков получился настоящий мем, набравший тысячи репостов и огромное число лайков. Теперь родители намерены повторить фотосессию, но уже с ребенком, будем ждать! -0-