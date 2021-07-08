Конфуз: парень рассказал блогеру неприятную правду о своей девушке, которая стояла за спиной (Видео)

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился интересный ролик с неловкой ситуацией, в которую попал местный парень.

Молодой человек гулял со своей девушкой. В какой-то момент барышня отошла, а к парню подошел блогер, который снимал новое видео. Мужчина попросил британца оценить моделей, фото которых ему показывали, по десятибалльной шкале. Незнакомец оживился и принялся с энтузиазмом давать самые яркие комментарии. После этого блогер поинтересовался, есть ли у парня возлюбленная, и это стало началом конца.

Прохожий признался, что состоит в отношениях, но для него они несерьезные, и заявил, что его подружка выглядит всего где-то на четверку. Парень еще не знал, когда произносил эти слова, что его спутница находится прямо за спиной. Девушка не стала терпеть оскорбления в свой адрес и залепила молодому человеку звонкую пощечину.

Конфуз с парнем привлек внимание юзеров, которые поддержали девушку. Они принялись бурно обсуждать ситуацию в комментариях, а сам ролик быстр собрал сотни тысяч просмотров. -0-