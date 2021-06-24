Конфуз: участник популярной телеигры ошибся на первом вопросе (Видео)

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай произошел с участником программы "Кто хочет стать миллионером?", который оконфузился на всю страну. Кадры с отрывком из эфира разместили на YouTube, пишет LadBible.

Мужчина по имени Брентон Адреасик стал участником шоу. Все начиналось неплохо и в разговоре с ведущим он начал нахваливать себя. Во время беседы американец отметил свой интеллект, который точно поможет выиграть главный приз.

Ведущий приступил к игре и на экране появился первый вопрос: "По версии Buzzfeed, каждый миллениал в свою первую поездку сюда обязательно сфотографируется на слишком дорогой для него кухне и сделает перерыв на фрикадельки. Где это?" В вариантах ответа предлагались Париж, Лондон, Рим или знаменитый магазин мебели.

Мужчина начал логически рассуждать, однако это привело его не к правильному ответу. После заключения ведущего Брентон схватился за голову и это классическая реакция, ведь он решил, что верный вариант - Рим, однако это оказалось не так. Участник популярной телеигры прогорел на первом же вопросе, а его конфуз стал предметом обсуждения в сети. -0-