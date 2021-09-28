Конору Макгрегору доверили первый бросок в бейсбольном матче, но все пошло не по плану (Видео)

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый боец UFC Конор Макрегор стал приглашенной звездой недавнего бейсбольного матча в США. Кадры с игры разместили в Twitter.

Спортсмену доверили совершить первый бросок в игре, однако что-то пошло не так. Конор Макрегор занял позицию и повторил классическую позу питчера, однако, по всей видимости, прицел у звезды единоборств был сбит, ведь спортивный снаряд отправился в полет далеко от игрока.

В итоге мяч направился куда-то в сторону трибун. Этот момент удивил игроков, а также от души повеселил пользователей сети. Неудивительно, что кадры уже собрали почти 6,5 миллиона просмотров. -0-