Константин и Софья Эрнст появились с детьми на публике

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст появился вместе с 31-летней супругой и двумя дочками на представлении Татьяны Навки.

Фотографией "дорогих гостей" фигуристка поделилась в своем Instagram. Константин и Софья Эрнст не распространяются о своей личной жизни и редко появляются на публике в компании своих детей.

Пара воспитывает трехлетнюю Эрику и двухлетнюю Киру. Лица детей на снимке спрятаны от поклонников звездной пары. По всей видимости, супруги решили посетить мюзикл Татьяны Навки и впечатлить двух малышей.

Фото из Instagram

К слову, скоро пара станет родителями в третий раз. В ноябре прошлого года стало известно, что жена Константина Эрнста беременна. Для него это будет четвертый ребенок: у генерального директора "Первого канала" есть взрослая дочь, которая проживает в США.-0-