Контейнеровоз сел на мель и перекрыл Суэцкий канал - Фото

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантский корабль стал причиной коллапса на одном из самых загруженных и важнейших торговых путей в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

По Суэцкому каналу корабли перевозят огромное количество разнообразных грузов, однако контейнеровоз Ever Given перекрыл его полностью, каким-то образом сев на мель. По информации издания, судно отклонилось от курса из-за сильного ветра, что, по предварительным данным, стало причиной инцидента.

В итоге образовалась огромная "пробка" из более чем 100 кораблей. Никто не пострадал, а также местные власти подчеркивают, что акватория канала не загрязнена. -0-

Фото Bloomberg