 Концерт Боба Синклера на крыше Триумфальной арки в Париже перенесен

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы отложили благотворительный концерт французского диджея Боба Синклера на вершине Триумфальной арки в Париже, запланированный ранее на 4 мая. Об этом сообщил телеканал BFM.

По информации телеканала, МВД Франции отменило концерт из-за риска распространения коронавируса. Организаторы выбирают новую дату для мероприятия.

Концерт должен был начаться в 20:02 по парижскому времени 4 мая после традиционных аплодисментов в поддержку медиков. Прямую трансляцию для зрителей предполагалось провести в соцсетях - во Франции действует запрет на собрания из-за риска распространения коронавируса. Цель проекта - собрать средства для фондов и благотворительных организаций для помощи в борьбе с распространением заболевания, вызываемого COVID-19.

Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан) входит в число самых успешных диджеев.-0-