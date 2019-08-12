Концерт Веры Брежневой едва не закончился трагедией

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На своей странице в Instagram певица Вера Брежнева поделилась фрагментом выступления из Баку, которое пошло не по плану.
Во время творческого номера артистки случился сбой в одной из установок пиротехники и Вера Брежнева оказалась в столбе холодного дыма.
Звезда не обратила на это внимание и продолжила выступление. В это время за кулисами творился хаус - остановить дым никто не мог. К счастью, Вера Брежнева закончила исполнение песни без происшествий, а потом организаторам успешно удалось устранить сбой. -0-
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