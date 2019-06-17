Концерт вверх ногами: музыкант сыграл на пианино, вертикально подвешенном на кране

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пианист-композитор Ален Рош устроил невероятный перфоманс Piano Vertical на строительной площадке в Каруже неподалеку от Женевы (Швейцария). Об этом сообщает швейцарская газета Tribune de Geneve .

16 июня на строительной площадке будущего Театра де Каруж Ален Рош сыграл на пианино, вертикально подвешенном на башенном кране. 45-минутный концерт состоялся в рамках Дня открытых дверей, во время которого все желающие могли ознакомиться с ходом возведения театра. Ожидается, что строительство будет завершено осенью 2020 года, а первых посетителей храм Мельпомены примет в начале 2021 года.

Это не первый подобный перфоманс Алена Роша. В мае этого года он устроил такой же необычный концерт в швейцарском Сьоне, сообщает Euronews. Композитор исполнил собственные сочинения, будучи подвешенным в нескольких метрах над землей, на строительной площадке, где возводят новую больницу.-0-