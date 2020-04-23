Конверт от письма Бродского ушел с молотка за 550 тыс. рублей

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирменный конверт Мичиганского университета, подписанный поэтом Бродским главному редактору журнала "Звезда" Якову Гордину, продали 22 апреля на аукционе за 550 тыс. рублей при стартовой цене 1 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "12-й стул".

"Настоящий конверт от первого письма, которое Иосиф Александрович Бродский отправил историку, писателю, главному редактору журнала "Звезда" Якову Аркадьевичу Гордину после эмиграции. Старт 1 000 рублей (как и все 80 лотов) - продан за 550 тыс. рублей", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Конверт продали из личного архива главного редактора журнала "Звезда" Якова Гордина. Первая часть аукциона проходит 22 апреля в поддержку журнала. Вырученные средства уйдут на обеспечение работы редакции и выход новых номеров.

На торги выставлены 80 лотов, стартовая цена каждого – 1 тыс. рублей. Это автографы, фотографии и произведения Иосифа Бродского, Михаила Зощенко, Сергея Довлатова и других писателей, номера журнала, в том числе, с первой публикацией фрагмента "Реквиема" Анны Ахматовой.

Вторая часть аукциона - "Русские торги в Москве. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы". Каталог второй части аукциона - более 700 лотов. Среди топ-лотов: автографы режиссера Андрея Тарковского и оригинальные фотографии со съемок фильмов "Зеркало" и "Солярис"; "тарковиана", включающая лоты, связанныес поэтом Арсением Тарковским.-0-