Копию единственного портрета царя Митридата VI напечатали на 3D-принтере

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН создали виртуальную трехмерную модель и напечатали на 3D-принтере копию единственного прижизненного портрета Митридата VI Евпатора, сообщает ТАСС.

Этот проект, может быть, не столько научный, сколько образовательный - ведь все научные исследования, все археологические раскопки нужны не только как наука ради науки, но и для того, чтобы люди, которые сейчас живут на этой территории, могли узнать, что происходило тысячу лет назад, две тысячи лет назад.

Митридат VI Евпатор - правитель Понтийского царства, занимавшего территорию в Малой Азии - регионе между Черным и Средиземном морями. В ходе своих завоевательных походов он присоединил к Понтийскому царству более северные причерноморские территории, в том числе Боспорское царство, объединившее города и поселения, созданные греками-колонистами на Крымском и Таманском полуостровах. Одна из резиденций Митридата VI находилась в Фанагории.

Согласно историческим хроникам, в 63 году до н. э. в Фанагории вспыхнуло восстание против царя Митридата.

В 2018 году археологи нашли таран, который стал первым вещественным доказательством исторических событий, до этого отраженных только в трудах античных историков. Во время штурма погибла жена царя, надгробный памятник которой с надписью "Гипсикрат, жена царя Митридата, прощай" также обнаружили археологи. Также в слое пожара, видимо, устроенного в ходе восстания, обнаружен скульптурный портрет царя.

Пока это считается единственным сохранившимся прижизненным портретом этого правителя: здесь индивидуальные черты лица, есть диадема - символ царской власти. Есть монеты с его изображением. Чтобы получить модель для печати, ученые провели 3D-сканирование. Использованный сканер дает погрешность всего 0,018 мм, а значит, напечатанные копии обладают очень высокой точностью.-0-