Копирует? Кристину Асмус сравнили с Ивлеевой после нового фото в Instagram

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram пост, однако фолловеры выразили недовольство.

Звезда предстала перед камерой в нежном светлом платье с загадочной улыбкой и соблазнительным декольте, однако не наряд привлек внимание поклонников. Люди заметили, что Кристина Асмус хвастается новым маникюром, но он не пришелся по вкусу подписчикам знаменитости.

Они в комментариях принялись критиковать Асмус и указывать ей на то, что она копирует стиль Насти Ивлеевой. "Ногти Ивлеевой", "Ногти, как у Настюшки Ивлеевой)", "Кажется...это пародия на Ивлееву", - написали подписчики в комментариях.

Впрочем, даже это не помешало Кристине Асмус получить в свой адрес тысячи комплиментов, а юзеры оставили под фото игривой актрисы сотни тысяч лайков. -0-