Корабль Илона Маска взорвался во время испытаний

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время проверки прототипа корабля от SpaceX произошел взрыв, сообщает ТАСС.

Полномасштабные испытания корабля Starship проходили на полигоне в штате Техас. В самый разгар проверки работы космического судна при максимальном наполнении баков метаном и кислородом произошел взрыв.

Вспыхнул пожар, а площадка заполнилась дымом. Никто не пострадал, а все случившееся транслировалось в прямом эфире.

SpaceX прокомментировала инцидент. По словам представителей компании, работники и ученые были готовы к такому результату, поскольку испытания и проводились для того, чтобы проверить прочность системы при максимальном давлении.

Кроме этого, компания Илона Маска не намерена восстанавливать прототип Mk1, а сразу займется строительством усовершенствованной модели Mk3. Грузоподъемность корабля 150 тонн, а первый орбитальный полет планируют совершить в ближайшие полгода.

Многоразовый корабль Starship в будущем будет способен летать на Марс и одновременно транспортировать 100 человек. Илон Маск считает, что его компания сможет отправить человека на Красную планеты в 2022 году.