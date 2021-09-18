Корги красиво покинул комнату в замедленной лунной походке (Видео)

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США разместил на YouTube любопытные и веселые кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Владелец корги по кличке Мерфи проводил время у себя в комнате, когда питомец ворвался в помещение. Мужчина понял, что сейчас будет что-то интересное и включил камеру. Он не прогадал, ведь в тот же миг собака замерла, а после решила красиво покинуть комнату.

Не знаем, что питомец там увидел, но животное сразу начало "сдавать назад", уходя из помещения в замедленной лунной походке. Причем, песик еще и странно поглядывал в камеру. Этот момент от души повеселил юзеров сети, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-