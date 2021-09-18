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Калейдоскоп
18 сентября 2021, 15:22

Корги красиво покинул комнату в замедленной лунной походке (Видео)

Фото GoodFon
Фото GoodFon

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США разместил на YouTube любопытные и веселые кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Владелец корги по кличке Мерфи проводил время у себя в комнате, когда питомец ворвался в помещение. Мужчина понял, что сейчас будет что-то интересное и включил камеру. Он не прогадал, ведь в тот же миг собака замерла, а после решила красиво покинуть комнату.

Не знаем, что питомец там увидел, но животное сразу начало "сдавать назад", уходя из помещения в замедленной лунной походке. Причем, песик еще и странно поглядывал в камеру. Этот момент от души повеселил юзеров сети, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-

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Теги
видео животные жилье развлечения социальные сети США
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