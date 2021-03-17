Корги освоил самую милую команду в мире (Видео)

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили ролик, который умилит даже самого искушенного зрителя.

У семьи из США есть два песика. Одному из них девять лет, а другому всего год. Старший из питомцев уже плохо себя чувствует, поэтому всячески его поддерживать и успокаивать приходится милому годовому корги. Хозяин понял это и научил своего малыша самой милой команде в мире.

Мужчина произносит команду "нежность" и корги бросается к своему старшему товарищу, чтобы аккуратно погладить его лапкой. Очередной такой момент записали на видео, а он умилил пользователей сети. -0-