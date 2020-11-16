Корги упорно не признавал вину, но одна деталь выдала песика - видео

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Китая опубликовала в сети кадры с участием своего корги, которые повеселили и поразили пользователей сети.

Хозяйка купила коробку батата и оставила ее наедине со своей собакой. Через несколько часов человек вернулся домой и обнаружил беспорядок. Упаковка была разорвана, а на полу валялся погрызенный картофель. Рядом с "местом преступления" сидел корги, который упорно не признавал вину.

Животному все могло бы сойти с рук, если бы не одна небольшая деталь, которая выдала виновника. По всей видимости, питомец очень переволновался, поэтому лапка собаки начала предательски дрожать. Этот момент повеселил юзеров сети, а сама хозяйка призналась, что не стала наказывать песика, однако провела с ним разъяснительную беседу. -0-