Кормили поросенка, а ели медвежата - видео

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди кормили поросенка в течение трех месяцев, но он все равно терял вес. Хозяева животного не могли понять причину, пока не поставили камеру видеонаблюдения.

В ролике видно, как по лесной тропинке к вольеру подходят два медвежонка. Звери перебираются через забор и едят корм, предназначенный явно не для них. Причем, самого поросенка лесные жители не трогают.

Видео поразило пользователей сети и набрало более ста тысяч просмотров. Некоторые подписчики канала высказали предположения, почему медведи не тронули свинью: "Они знают если поросенка съесть, потом без обеда останутся", "Поросенок еще маленький как-нибудь потом".-0-