Король пчел из Африки каждый день гуляет по городу с ульем на своем теле (Видео)

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Ндаисаба прославился в сети, а все благодаря своим "очень близким" отношениям с пчелами. Об этом пишет LadBible.

Мужчину уже прозвали королем пчел, ведь последние 30 лет он провел в окружении этих созданий. Его родители были пасечниками, а после мужчина продолжил семейное дело. С другой стороны, его любовь к пчелам слегка пугает местных жителей, ведь Ндаисаба каждый день гуляет по городу с ульем на своем теле. Точнее, пчелы свободно покрывают мужчину и в таком видео он передвигается.

Сотни насекомых спокойно ползают по его телу, а мужчине все ни по чем. Причем, пчелы не кусают пасечника, ведь за долгое время он овладел некоторыми хитростями. В частности, мужчина отмечает, что он привязывает к себе пчелиную королеву, а после остальные пчелы начинают ее защищать, окружив даже на теле мужчины. Кадры восхитили сеть, а также прославили парня, которого сразу же назвали королем пчел. -0-