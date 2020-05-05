Королева и Овсиенко из 1996 года: Лолита разместила архивные кадры в сети

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Лолита поделилась в Instagram новым постом, который впечатлил миллионы поклонников.

Артистка показала архивное видео из 1996 года, где запечатлена в компании с Наташей Королевой и Татьяной Овсиенко. В подписи к посту Лолита прояснила, что видео сохранил Андрей Гусев, а кадры были сделаны в рамках музыкального тура по стране во время предвыборной кампании Бориса Ельцина.

"Спасибо Андрею Гусеву за сохраненное видео. Да, это тур "Голосуй или сядешь на кол", как мы его называли в шутку)!!! Огромное ему. Спасибо за 42 дня вместе с моими Друзьями не в очень простых физически, условиях, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы Храним до сих пор", - гасит подпись к посту Лолиты.

Девушки поют украинскую народную песню, а пользователи сети оценили кадры по достоинству, оставив множество восторженных комментариев. К слову, менее чем за сутки видео посмотрели более миллиона раз. -0-