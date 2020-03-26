"Королева косплея" из Японии ошеломила фанатов, раскрыв свой секрет

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Косплеерша из Японии по имени Рей Дюнуа стала настоящей "королевой перевоплощений", что быстро обеспечило ей огромное число поклонников по всему миру, пишет издание Oddity Central.

Невероятные преображения захватывают дух подписчиков, а потрясающие женские образы популярных персонажей собирают сотни тысяч лайков. Внешность обманчива, и новый пост Рей Дюнуа ошарашил фанатов.

Оказалось, что "королевой косплея" стал парень, который талантливо создавал образы с помощью костюмов и косметики. Неудивительно, что фанаты были поражены такими новостями и пост быстро стал вирусным.

После шокирующего открытия, фанатам-мужчинам пришлось долго приходить в себя, однако многие поклонники со смехом восприняли признание парня. Они отметили, что он очень талантлив, раз так умело смог замаскироваться и, тем более, собрать огромную армию поклонников.

Пользователи Twitter в комментариях отреагировали на запись: "То есть, та горячая штучка, на которую я был подписан все это время, - парень? Невероятно!", "Теперь я не буду верить ничему в Интернете". Удивительно, но число хвалебных отзывов с каждым часом продолжает расти.-0-