"Королева смелых нарядов": Глюкоза вновь очаровала Instagram соблазнительным фото

Артистка отправилась поближе к морю и не стесняется делиться оттуда жаркими кадрами. В этот раз звезда выбралась на террасу дома, примерив соблазнительный наряд. Полупрозрачное фиолетовое платье выгодно подчеркнуло природную красоту Глюкозы, а разрезы на бедрах и декольте на пуговицах не оставили шанса пользователям.











Юзеры оказались в полном восторге и поспешили выразить свое восхищение в массе комментариев. "Неподражаемая", "Почему так красиво?", "Королева смелых нарядов", - написали пользователи. Неудивительно, что за непродолжительное время пост мигом собрал огромное число лайков. -0-





Фото из Instagram



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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза представила в Instagram новый пост и восхитила сеть.