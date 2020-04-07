Коронавирус у Надежды Бабкиной не подтвержден

Надежда Бабкина. Фото ТАСС
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина попала в больницу, где ей поставили диагноз - пневмония, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певицы.
По словам представителя артистки, она находится в больнице с диагнозом пневмония. Врачи отмечают, что звезда пребывает в стабильном состоянии. Кроме этого, медики не подтвердили наличие коронавируса в организме Надежды Бабкиной.
Ранее в СМИ начала появляться информация о том, что певицу госпитализировали в больницу и ввели в искусственную кому из-за коронавируса. -0-