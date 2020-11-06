Коронавирусные будни: охранник прыснул ребенку в глаза антисептиком - видео

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользовательница в TikTok поделилась кадрами с камеры видеонаблюдения в одном из магазинов.

На видео запечатлен охранник, в обязанности которого входит проверка температуры посетителей и обработка рук антисептиком. Разумеется, никто не застрахован от человеческой ошибки.

Целый день монотонных движений дал о себе знать и охранник, перепутав руки, вместо термометра направил на ребенка распылитель с антисептиком. Жидкость попала в глаза, однако мальчик не пострадал, хоть и испытал дискомфорт.

Мнение юзеров разделились, однако один небольшой случай прославил мужчину в сети, а ролик посмотрели более 12 миллионов раз. -0-