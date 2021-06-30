Коровы играют в догонялки с собакой (видео)

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете появилось забавное видео о том, как выгуливают коров.

В начале ролика животные стоят у загона в ожидании предстоящей прогулки. Когда ворота открываются, коровы вприпрыжку бегут по дороге прямиком на лужайку. Тут каждый находит себе занятие по интересам: кто-то спокойно щиплет траву, кто-то бодается. Несколько коров были замечены за игрой в догонялки с маленькой собачкой. Кадры опубликовали на YouTube.

Судя по видео, животным очень нравится проводить время на свежем воздухе, и это не удивительно. Резвиться на пастбище намного приятнее, чем находиться в стойле теплым летним днем. -0-