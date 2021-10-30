Косатки пытались приманить птиц рыбой. Это видео посмотрели уже более 6 миллионов человек!

В интернете появился интересный ролик, снятый в океанариуме. На нем косатки ловят птиц, приманивая их рыбой.

Косатки – не только опасные, но еще и очень умные хищники. Не удивительно, что их часто можно увидеть на водных представлениях, так как они хорошо поддаются дрессировке.

Один из посетителей парка "SeaWorld" в Сан-Диего снял на видео о том, как косатки пытались заманить птиц поближе к себе рыбой. Хитрые охотники старались вести себя "дружелюбно", выкладывая приманку прямо на сушу, однако птицы с опасением отнеслись к такому угощению и решили рыбу не брать.

Пользователи сети были поражены находчивостью косаток. Ролик набрал более 6 миллионов просмотров и 23 тысячи лайков.