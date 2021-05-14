Кошка! Бритни Спирс в леопардовом комбинезоне очаровала сеть (Фото)

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Бритни Спирс представила в Instagram несколько новых кадров и впечатлила юзеров.

Певица опубликовала фотографии в зеленом комбинезоне, но особое внимание фолловеров приковал наряд артистки с леопардовым принтом. Бритни Спирс примерила обтягивающий комбинезон и сделала новую прическу.

Образ очаровал не только фанатов звезды, но и других юзеров сети. Неудивительно, что кадры Бритни Спирс быстро собрали множество лайков и огромное число положительных отзывов. "Красотка", "Ты великолепна!", "Кошка!" - написали фолловеры певицы. -0-