Кошка дождалась, пока девушка хозяина выйдет из комнаты, и только потом очень мило обняла его (Видео)

Парень проводил время у себя дома, когда к нему прибежала его кошка. Животное забралось на грудь мужчины и стало пристально смотреть в сторону двери. Как оказалось, в этот момент комнату покидала девушка парня. Питомец дождался, пока возлюбленная молодого человека выйдет, и только после этого очень мило обняла своего хозяина.











Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные и трогательные кадры удалось записать мужчине из США, которыми он с радостью поделился на YouTube.Этот нежный и трогательный момент американец записал на камеру, а небольшая ревность в глазах кошки только развеселила пользователей. К слову, кадры быстро посмотрели огромное число раз. -0-