Кошка и крыса играют вместе - видео

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной американской семье живет кошка по кличке Галакси, у которой появилась подруга – крыса Берни. С тех пор животные дружат, мирно играют в догонялки, и даже обнимаются.

В ролике видно, как крыса без страха ползает по кошке. Та, в свою очередь, проявляет дружелюбие и ложится на спину.

Пользователь, опубликовавший ролик на своем youtube-канале, прокомментировал: "Иногда кошка и крыса все-таки играют в догонялки, но, когда игра доходит до своего логического завершения, зверьки просто обнимаются. По сути, Галакси стала для крысенка приемной мамой. Она учит его тому, что знает сама, и оберегает".-0-