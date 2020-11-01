Кошка яростно защитила котят и стала героиней вирусного видео

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения в Турции смогли запечатлеть забавные кадры, которые быстро набрали популярность в сети.

Ролик разместили в Facebook и он очень скоро стал вирусным. На записи видно, как мужчина со своим псом прогуливается по улице города. В какой-то момент на него набрасывается кошка, которая с огромной яростью атакует прохожего и стягивает с него штаны. Жертва нападения даже хватает пса за поводок и поднимает его в воздух, чтобы защитить от кошки.

Как позже выяснилось, бесстрашное животное недавно стало мамой. Ее реакция на мужчину - это защита котят, которые находились неподалеку. Мужчина успел убежать, а остановить пушистую маму смог только стул и несколько прохожих. Впрочем, эти кадры быстро стали вирусными и принесли кошке популярность. -0-