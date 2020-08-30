Кошка каждый день объедалась, пока ее хитрый план не раскрыли

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавное история приключилась с хозяйкой очень милой кошки по кличке Тула из Великобритании. Об этом пишет The Metro.

Женщина обожает своего питомца и, конечно, всегда делает так, чтобы у кошки была только самая вкусная еда и любовь. Впрочем, у домашнего животного был один очень забавный секрет.

Как оказалось, Тула любит покушать и никогда не упускает возможность полакомиться вкусняшкой. Киса каждый день, пообедав дома, отправлялась в ресторанчик неподалеку, где перед ее милотой и красивыми глазами не мог устоять никто. Посетители и работники мясного кафе всегда угощали пушистого посетителя. Так продолжалось долгое время, пока один из работников не решил прикрепить к ошейнику записку, чтобы узнать - бездомный ли кот.

Парень написал: "У этой кошки есть дом? Она все время проводи в ресторане". Какого же было удивление хозяйки, когда она обнаружила это послание. Тут женщина и раскрыла хитрый план ее любимицы.

Фото Metro

"Сладкая жизнь" кошки закончилась, ведь женщина написала ответное письмо, где подчеркнула, что животное домашнее, ее хорошо кормят и все просьбы о вкусняшках следует отклонять. Своей историей британка поделилась в сети, где многие из пользователей посочувствовали питомцу, а также оценили хитрый план Тулы. -0-