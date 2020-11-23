Кошка каждый вечер вылизывает хаски, которого удочерила еще в двухмесячном возрасте (Видео)

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыжая кошка доказала на своем личном примере, что чужих детей не бывает и еще раз умилила всю сеть. Мужчина под ником Joeymonac0 поделился на Reddit кадрами, развеселившие многих.

Молодой человек рассказал трогательную историю, а в подтверждение своих слов предоставил видео. В кадре запечатлена рыжая кошка, которая нежно вылизывает хаски по кличке Пик. Собака лежит на спине, поджав лапки и не двигается.

Как рассказал парень, усатая "мама" усыновила хаски в двухмесячном возрасте. С тех пор прошло уже три года, но кошка каждый вечер нежно вылизывает свою "дочку" перед сном. Этот момент умилил многих пользователей, которые восхитились такой заботой.