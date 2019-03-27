Кошка, потерявшаяся 8 лет назад, вернулась к хозяевам

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Норвегии сотрудники приюта для животных нашли хозяев кошки, потерявшейся 8 лет назад, сообщает норвежский телеканал NRK .

Кошка Снупси была любимицей семьи Фин из норвежского города Сандефьорд. Восемь лет назад Снупси пропала, хозяева пытались найти животное, но безуспешно. Через некоторое время семья переехала жить в другой город.

Прошлым летом жительница Сандефьорда нашла Снупси. Какое-то время она подкармливала истощенную кошку, а после обратилась в приют для бездомных животных.

Сотрудники приюта рассказали, что большинство домашних питомцев имеют чип с контактной информацией о своих владельцах. Данные чипа Снупси были устаревшими, поэтому пришлось обзванивать людей по всей стране со схожими данными, чтобы найти настоящих хозяев кошки.

Известие о том, что Снупси нашлась, стало неожиданностью для семьи Фин. Когда они приехали в приют за своей любимицей, Снупси спряталась под стул и первое время не хотела выходить. Однако в итоге животное удалось "уговорить".

Сейчас кошка живет у своей прежней семьи и постепенно привыкает к новым условиям.-0-