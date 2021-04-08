Кошка принесла больного котенка к врачу и умилила соцсети (Видео)

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бездомная кошка и мама трех котят из Турции стала настоящей звездой соцсетей, когда проявила родительскую заботу. Кадры разместили в Facebook.

Животное долгое время жило рядом с клиникой, работники которой часто подкармливали рыжую мать. В одно утро она снова появилась на пороге, однако в этот раз тащила в зубах своего котенка.

Кошка пришла в больницу и принесла больного малыша, у которого развилась инфекция в глазу. Котенок не мог открыть его, на что врачи решили помочь рыжему комочку. Кошка передала своего ребенка врачам, которые помогли ему, закапав глаз лекарством.

Позже люди решили осмотреть и других малышей, который оказались здоровы. Медработники и соцсети оказались в полном восторге от поступка кошки, а кадры буквально умилил огромное число людей. Теперь малышам и заботливой маме подыскивают дом. -0-