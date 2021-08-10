Кошка расплакалась, когда хозяева оставили ее, уехав на море - очень трогательно! (Видео)

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился милый ролик с участием кисы по кличке Шанти, которая не поняла, что произошло.

Хозяева питомца уехали на 10 дней к морю, а свою любимицу решили оставить в руках специалистов, которые за ней присматривали все это время. Люди разместили кошку в уютной и мягкой корзинке, а сами отправились на отдых.

Буквально через полчаса Шанти начала плакать, подумав, что ее бросили. Из глаз пушистика текут слезы, а няни пытаются ее успокоить. В конечном итоге, люди решили, что котик расстроился из-за того, что она не попала на море. Кадры растрогали огромное число пользователей, которые посмотрели видео почти 850 тысяч раз. -0-