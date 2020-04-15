Кошка решила умыть котят, но они сопротивлялись как могли - видео

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете появилось забавное видео, героями которых стала кошка и ее детеныши.

Хозяйка кошки поделилась этим роликом, который очень развеселил Youtube.

На видео кошка Анабель пытается умыть свое потомство. Котята явно этого не хотят и всячески сопротивляются. Подписчикам канала очень понравился ролик. Он за считанные часы набрал много лайков и комментариев: "Ой, хулиганьчики! Не читали сказку о Мойдодыре! Надо, надо умываться по утрам и вечерам", "Универсальный закон природы. Каждый ребенок не любит купаться", "С мамой лучше не спорить! Сказала, надо умываться, значит надо".-0-