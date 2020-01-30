Кошка с большим сердцем усыновила восемь ежиков - видео

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый наполнен любовью и состраданием, однако не все его проявляют.

В зоопарке оказались восемь ежиков, которые потеряли свою маму. Их принесли в зоопарк, но они наотрез отказывались от бутылочек и сосок. Животные были еще слепы и могли умереть от голода. Ничего не помогало, но все изменилось в один день.

Тогда на помощь ежикам пришла кошка Муся, которая не могла просто остаться в стороне.

Она приласкала маленьких детенышей, которые с удовольствием стали кушать как по расписанию. Теперь они проводят все время с новой мамой и набираются сил.-0-