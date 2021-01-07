Кошка с энтузиазмом встречает парня своей хозяйки, которая уже давно перестала ревновать – видео

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit опубликовали кадры, которые быстро набрали популярность.

В ролике можно увидеть кошку по кличке Ромашка, которая полюбила избранника своей хозяйки. Сначала молодой человек целует свою вторую половинку, а после идет к питомцу, чтобы размять ее косточки.

Кошка обожает это дело и уже перестала вызывать у девушки ревность. Впрочем, как только хозяйка увидела эту картину, то она поняла, что обязана поделиться кадрами с пользователями. Неудивительно, что видео быстро собрало более 130 тысяч лайков. -0-