Кошка своим странным поведением спасла семью от взрыва

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети можно встретить много историй, как любимые питомцы спасают своих хозяев, но этот случай из США достоин отдельного внимания. Историю публикует издание UPI.

Девушка из города Лейк-Освего в США рассказала о том, как ее дом едва не взорвался. Семья мирно проводила время дома, когда их любимая кошка по кличке Лилли начала странно себя вести. Животное не находило себе место, а после замерло и начало обнюхивать клапан газового камина.

На это обратило внимание хозяйка дома Сэнди Мартин и решила самостоятельно все проверить. Действительно, стоял не сильный запах, поэтому она позвала мужа, который тоже подтвердил утечку.

После 20 минут сотрудник газовой компании устранил неисправность и отметил, что хозяевам очень повезло, что их кошка оказалось такой любопытной. По его словам, достаточно было одной искры, чтобы все взорвалось. -0-