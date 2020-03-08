Кошка требовала внимания и отвлекала от работы, поэтому хозяева придумали забавный лайфхак - фото

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара Ребекка и Алекс из Лондона поделилась на Reddit хитроумным лайфхаком, который пришелся по душе миллионам людей.

Парочка стала работать из дома и их любвеобильная кошка Зигги решила этим воспользоваться. При каждом удобном случае она так и стремилась захватить колени своих хозяев, требуя ласки.

Это очень отвлекало от рабочего процесса, и тогда супруги пошли на хитрость. Чтобы сохранить в доме рабочую атмосферу и не обидеть кошку, они смастерили из грелки, старых штанов, кроссовок и синтепона поддельные ноги.

Удивительно, но это сработало. Теперь Зигги наслаждается отдыхом на теплых "коленях", а ее хозяева спокойно работают. Хитроумный лайфхак так пришелся по душе пользователям сети, что они оставили менее чем за сутки под записью более 35 тыс. лайков, а многие отметили, что возьмут лайфхак себе на вооружение.-0-

Фото Reddit