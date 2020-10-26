Кошка успела затопить дом, пока хозяева ходили в магазин - видео

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени :асмин из Великобритании поделилась в сети своей историей, которая многих повеселила и стала поучительной.

Она рассказала пользователям, что недавно обнаружила за бенгальской кошкой своего парня очень странное поведение. Питомец по кличке Эмбер сначала научилась открывать в ванной кран с водой, что для хозяев было сюрпризом и показалось забавным, однако это стало началом конца.

Позже кошка улучшила свои навыки и подумала, что можно закрыть слив пробкой. Хозяева заметили это и поняли, что дверь в ванную лучше держать закрытой. Впрочем, в то роковое утро все пошло совсем не по плану.

Anyone ever had to ring their boss and say they can't work cause their cat flooded the house, or just me? pic.twitter.com/lIi5bgpTVc — Jasmin Stork (@JasminStork) October 8, 2020

Девушка отлучилась в магазин на полчаса, а хвостатая подумала, что было бы неплохо поиграть с водичкой. В итоге кошка затопила два этажа дома, а сама как ни в чем не бывало сидела и развлекалась в ванной. Именно так ее и застала девушка. Теперь людям предстоит дорогостоящий ремонт, но они не отчаиваются, ведь таким способом они могут обновить свое жилище. -0-