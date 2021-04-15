Кошка в Японии стала начальником полиции на один день (Видео)

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейское управление города Тояма в Японии решило на один сделать своим руководителем милую кошку по кличке Коко. Об этом сообщает агентство NHK.
Животное было выбрано не просто так, ведь в прошлом году питомец спас жизнь человеку. Кошка летом сидела неподалеку от оросительного канала и пристально смотрела в одну точку. Один из прохожих это заметил и проследил за взглядом животного, где обнаружил человека без сознания. Мужчина лежал в воде и мог захлебнуться. Его вытащили и передали врачам.
去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid— NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021
Тогда кошку по кличке Коко решили наградить, а теперь правоохранители решили пойти дальше. Они назначили усатую начальником полиции на один день. Четвероногую героиню нарядили в полицейский костюм и дали фуражку. После этого она приняла присягу и даже расписалась в официальном документе, оставив отпечаток своей лапы. -0-