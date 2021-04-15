Кошка в Японии стала начальником полиции на один день (Видео)

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейское управление города Тояма в Японии решило на один сделать своим руководителем милую кошку по кличке Коко. Об этом сообщает агентство NHK.

Животное было выбрано не просто так, ведь в прошлом году питомец спас жизнь человеку. Кошка летом сидела неподалеку от оросительного канала и пристально смотрела в одну точку. Один из прохожих это заметил и проследил за взглядом животного, где обнаружил человека без сознания. Мужчина лежал в воде и мог захлебнуться. Его вытащили и передали врачам.

Тогда кошку по кличке Коко решили наградить, а теперь правоохранители решили пойти дальше. Они назначили усатую начальником полиции на один день. Четвероногую героиню нарядили в полицейский костюм и дали фуражку. После этого она приняла присягу и даже расписалась в официальном документе, оставив отпечаток своей лапы. -0-