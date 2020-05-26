Кошка в США родила котенка с двумя мордочками – фото

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы фермы в американском городе Олбани поделились в соцсетях необычным пополнении в их семействе. Об этом сообщает газета The Oregonian.

Домашняя кошка Кайлы Кинг родила 20 мая несколько малышей, однако больше всего внимания привлек тот, который появился на свет последний. Оказалось, что на голове у новорожденного котенка две мордочки. Муж Кайлы поделился несколькими снимками малыша в Facebook, которые быстро собрали множество лайков и комментариев.

Семья решила назвать необычного котенка Печенье с Подливкой, в честь популярного американского завтрака. Правую мордочку они называют Печеньем, а левую – Подливкой. Впрочем, чаще всего питомец откликается на Печеньку.

Фото The Oregonian

Отмечается, что у котенка исправно работают два носа, рта и четыре глаза. Такая аномалия в природе называется дипрозопией и встречается очень редко. Причиной всему неправильная активность гена, который отвечает за ширину морды.

Пользователи сети оказались в восторге от малыша. Многие выразили свое желание приютить необычного питомца, а другие и вовсе готовы заплатить $500 за котика. Впрочем, хозяева очень привязались к малышу, поэтому не собираются его отдавать. -0-