Кошка забралась в машину и совершила дерзкое нападение на полицейского (Видео)

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителям из Польши удалось запечатлеть очень милые кадры, которыми они с радостью поделились в Facebook.

Несколько дней назад в социальной сети появился ролик, на котором запечатлено дерзкое нападение на одного из полицейских. Причем, он был "атакован" прямо в служебной машине.

Как выяснилось, экипаж прибыл на место ДТП. Во время оформления документов на руки к одному из полицейских, который находился в машине, запрыгнула бродячая кошка. Милая усатая всеми силами привлекала к себе внимание, не давая правоохранителю выполнять свою работу.

В итоге пушистая проказница добилась своего, ведь полицейские решили забрать животное к себе в участок, а после в Facebook стали искать новых хозяев для кошки. Пока она живет у одного из полицейских дома. -0-