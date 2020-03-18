Космические агентства показали, как изменилась экология в мире из-за коронавируса

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих странах Европы действует повсеместный карантин, который запрещает людям выходить из дома и пользоваться транспортом. Из-за этого в Италии снизился уровень загрязнения воздуха, что удалось заметить Европейскому космическому агентству.

Ведомство поделилось снимками страны из космоса. С помощью спутника Copernicus Sentinel-5P специалистам удалось сделать несколько фото Европы, на которых можно увидеть, как изменилась экологическая обстановка в регионе из-за карантина.

Уменьшились выбросы диоксида азота. Наглядную разницу можно заметить на кадрах за 1 января и 11 марта.

Коллаж БелТА. Фото ESA

Подобная обстановка уже наблюдалась в Китае. С начала эпидемии коронавируса в стране прекратили работу многие крупные промышленные предприятия, а уровень загрязнения транспортом значительно снизился из-за карантина.

Фото NASA

Кроме этого, в Венеции, из-за отсутствия туристов, очистились каналы, в которых вода стала кристально чистой. Чистая вода в Венеции понравилась лебедям, которые вернулись в город.

since there's no boat's traffic in venice's canals, white swans came back ???? this is precious pic.twitter.com/xJOFKL8Dal — ????¹³ (@fiIterjm) March 13, 2020

Впрочем, ученые утверждают, что такая обстановка продлится не долго. Как только вирус будет побежден - заводы начнут работу с новой силой, чтобы восполнить потери из-за карантина. -0-