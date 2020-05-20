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Калейдоскоп
20 мая 2020, 00:50

Космический корабль компании SpaceX доставили на космодром

Фото Twitter
Фото Twitter

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX привезли на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида). На 27 мая назначен его пилотируемый запуск к Международной космической станции. Об этом сообщила в своем Twitter SpaceX.

Старт корабля намечен на 27 мая в 16:33 по времени Восточного побережья США, а стыковка с МКС - на 28 мая. Это будет первый пилотируемый полет американского корабля, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен. Они приедут из Хьюстона на космодром 20 мая.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".-0-

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