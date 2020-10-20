Косолапого угонщика запечатлели на видео в США

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медведя-угонщика поймали с поличным камеры наружного видеонаблюдения. Кадрами поделились на YouTube.

Случай произошел несколько недель назад в США. Хозяин дома припарковал свою машину возле гаража и мирно уже отдыхал в кровати, когда "на дело" вышел медведь. По камерам видно, что мишка подходит к транспорту и без труда открывает дверь. Затем косолапый угонщик садится в салон, но, судя по ролику, все идет не по плану.

Медведю не удается завести авто, а многие юзеры в соцсети просто предположили, что медведь "забыл" отмычки в берлоге. Животное поняло, что план провалился и побыстрее постаралось скрыться. Утром мужчина увидел запись и понял, что ориентировку на косолапого угонщика надо дать в сети. -0-