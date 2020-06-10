Косолапого воришку запечатлели на камеры в США

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения в штате Аляска записали на видео дерзкое ограбление.

Медведь спокойным шагом выходит из леса и направляется к складу продуктов местных жителей. Несколько минут он тщательно изучает содержимое, а потом находит немного замороженного лосося. Мишка хватает пакет и, не привлекая внимания и оглядываясь по сторонам, уходит.

Авторы ролика отметили, что медведи – это не редкость в их городке. Чаще всего люди все тщательно запирают, однако в этот раз они пренебрегли правилом. Впрочем, эта ошибка помогла косолапому воришке раздобыть лакомство и прославиться в сети.-0-