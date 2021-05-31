Косолапый угонщик: в Канаде медведь попытался прокатиться на джипе (Видео)

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube мужчина из Канады поделился интересными кадрами, которые привлекли внимание юзеров.

Мужчина рассказал, что днем вернулся из недельного похода и припарковал свой джип возле дома. Ночь прошла спокойно, однако рано утром мужчине на телефон поступило сообщение с камеры наружного видеонаблюдения. Он открыл видео и был удивлен увиденным.

Огромный черный медведь пытался забраться в джип и прокатиться на нем. Косолапый угонщик "вскрывает" машину и всячески ее обходит. По словам мужчины, он неделю был в походе и готовил еду на задней двери, из-за чего, скорее всего, медведь и учуял запах бекона. Кадры впечатлили юзеров, а некоторые предложили мужчине "дать Потапычу прокатиться". -0-