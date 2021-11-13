Кот-бумеранг попал на видео и развеселил YouTube

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользовательница YouTube из Таиланда разместила на сервисе любопытные кадры, которые заставили улыбнуться множество людей.

Девушка мирно отдыхала дома, когда мужчина предложил ей показать игру, в которую они развлекаются вместе с котом. Женщина не могла пропустить такое развлечение и принялась снимать все на камеру.

Мужчина берет кота и отправляет его, как шар для боулинга, по полу. Животное весело скользит, однако развеселило совсем другое: каждый раз питомец быстро возвращается к хозяину, чтобы снова отправиться в "полет". Этот момент развеселил от души пользователей YouTube, которые быстро прозвали пушистика кот-бумеранг. -0-